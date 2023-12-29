Медведева дала совет Валиевой после провала на чемпионате России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева дала совет олимпийской чемпионке Камиле Валиевой после ее неудачного выступления в произвольной программе на чемпионате России — 2024. Ее слова приводит Sport.ru.

«Да нет рецепта никакого. Главное помнить, что все заканчивается в этой жизни. И тяжелый период закончится. И что хороший начнется. И тоже закончится», — заявила Медведева.

На чемпионате России — 2024 Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой (ученица Евгения Плющенко). После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла, однако в произвольном прокате она упала с четверного тулупа.

Валиева — чемпионка Европы — 2022. На Олимпиаде-2022 она стала участницей допингового скандала после того, как во время соревнований в Китае стало известно, что ее проба дала положительный результат на запрещенный препарат.

Ранее Валиева рассказала, как справляется с неудачами в спорте.