Экс-футболист сборной России рассказал, почему вернулся из США на родину

Бывший голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал о своем приезде на зимовку в Россию. Его слова передает RT.

«Основной вид моей деятельности никак не связан с футболом: занимаюсь недвижимостью и являюсь партнером крупного инвестиционного фонда, связанного с данной сферой в Майами. Приехал на Родину, чтобы развивать московский офис компании. Считаю, что это отличная идея, так как соскучился по столице. Продолжу любить Майами, но на расстоянии», — сказал Нигматуллин.

Нигматуллин в России известен по выступлениям не только за «Локомотив», а также за ЦСКА, «Спартак», «Терек» и СКА. Голкипер успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону», а также в Израиле за «Маккаби Ахи», где завершил карьеру в 2009 году.

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции.

В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Месси зовет в «Интер Майами» бывшего защитника «Спартака».