Губерниев о признании Костомарова спортсменом года: Россия совсем не спортивная страна

Российский журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что не считает фигуриста Романа Костомарова спортсменом года, отметив, что Россия не является спортивной страной.

На прошлой неделе ВЦИОМ сообщил, что Костомарова назвали спортсменом года 8% опрошенных россиян. Журналист Владимир Иванов заявил, что Костомарову было бы логично отдать победу в номинации «Человек года» или «Преодоление года».

«Полностью согласен с автором. Тем более, что сам Костомаров удивлен. Сам мне накануне говорил. Мы просто совсем не спортивная страна. Увы», — ответил Губерниев.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

Ранее Костомаров затруднился ответить на вопрос о выступлении в нейтральном статусе.