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Российские футболисты попали в рейтинг «будущих чемпионов»

Шесть российских футболистов вошли в рейтинг от CIES Football Observatory

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РИА Новости

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал список «будущих чемпионов, за которыми стоит следить». Рейтинг доступен на сайте организации.

Всего в него вошли 270 футболистов 2003 года рождения и младше. Среди них есть россияне: Виктор Мелехин и Андрей Лангович («Ростов»), Никита Салтыков (самарские «Крылья Советов»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Ярослав Михайлов (петербургский «Зенит») и Сергей Пиняев (московский «Локомотив»).

Также в список попали два иностранных футболиста, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), — турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк («Оренбург») и албанский защитник Марио Митай («Локомотив»).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Семин назвал лучшую команду в 2023 году.

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