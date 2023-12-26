Российские футболисты попали в рейтинг «будущих чемпионов»

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал список «будущих чемпионов, за которыми стоит следить». Рейтинг доступен на сайте организации.

Всего в него вошли 270 футболистов 2003 года рождения и младше. Среди них есть россияне: Виктор Мелехин и Андрей Лангович («Ростов»), Никита Салтыков (самарские «Крылья Советов»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Ярослав Михайлов (петербургский «Зенит») и Сергей Пиняев (московский «Локомотив»).

Также в список попали два иностранных футболиста, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), — турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк («Оренбург») и албанский защитник Марио Митай («Локомотив»).

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