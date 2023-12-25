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Триатлонистку сбил мотоцикл во время тренировки

Мотоциклист сбил триатлонистку Баптисту во время тренировки в Бразилии

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Michael Steinebach/AFLO/Global Look Press

Бразильскую триатлонистку Луизу Баптисту госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии на тренировке. Об этом сообщает Globo Esporte.

Авария произошла 23 декабря в городе Сан‑Карлус. Триатлонистка ехала на велосипеде по автомобильной дороге, когда сзади на нее наехал мотоцикл. Спортсменка получила множественные травмы, в том числе повреждение правого легкого, переломы ребер, ключицы, бедренной и большеберцовой костей.

24 декабря она пришла в себя после проведенной операции, однако все еще находится в тяжелом состоянии.

29-летняя Баптиста — двукратная победительница Панамериканских игр — 2019 в смешанной эстафете и личных соревнованиях. Она принимала участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В июне самокатчик въехал в триатлониста во время соревнования «Ironstar 113 Samara 2023», устроенного в рамках Чемпионата и Первенства Самарской области по триатлону среди любителей.

Ранее футбольный «Зенит» назвали бразильской колонией.

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