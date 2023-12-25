Тренер «Миннесоты»: я не вижу разницы в игре Капризова

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Джон Хайнс оценил игру российского хоккеиста команды Кирилла Капризова, назвав его элитным игроком, передает сайт НХЛ.

«За то время, что я здесь, я не вижу разницы в игре Капризова. Когда ты элитный игрок, как Капризов, вопрос не в «если», а в «когда». «Когда» появятся очки, когда вырастет результативность. И теперь все это есть», — сказал Хайнс.

В текущем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 32 матч, отметившись 12 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами.

В регулярном чемпионате прошлого сезона Капризов стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

24 декабря Капризов был признан первой звездой недели НХЛ, набрав семь очков (4+3). Второй звездой недели признан шведский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад, также набравший семь очков (4+3) в трех играх. Третьей звездой стал американский нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн, в активе которого восемь баллов (4+4) после четырех матчей.

Ранее Капризов принес «Миннесоте» победу в матче с «Монреалем».