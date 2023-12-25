Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, уедет ли российский футболист «Спартака» в европейский чемпионат

Агент игрока «Спартака» Хлусевича Мавренков: переговоры со «Спортингом» я не вел

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича Олег Мавренков заявил, что не вел переговоры о трансфере футболиста в португальский «Спортинг», передает «Спорт-Экспресс».

«Может Хлусевич перейти в «Спортинг»? Не обладаю такой информацией. Я ни с кем переговоры не вел, на меня никто не выходил. По поводу «Спортинга» ничего не знаю», — сказал Мавренков.

Хлусевич отметился дублем в ворота «Оренбурга» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24. Эти голы стали для защитника первыми в составе московской команды. Он выступает за «Спартак» с 2022 года. В том же году Хлусевич дебютировал за сборную России.

В текущем сезоне РПЛ Хлусевич провел за красно-белых 14 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее футболист «Спартака» объявил, что готов пойти на понижение зарплаты.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами