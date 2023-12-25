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Назван боец, который одолеет Ислама Махачева

Боец О'Мэлли : Ислам Махачев проиграет Леону Эдвардсу

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Matt Davies/Global Look Press

Американский боец, чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Шон О'Мэлли заявил в соцсетях, что россиянин Ислам Махачев уступит в потенциальном поединке Леону Эдвардсу.

«Леон побьет Ислама», — заявил О'Мэлли.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

Махачев попал топ-5 самых упоминаемых спортсменов России 2023 года. Медиаиндексы каждого из спортсменов были составлены на основе базы данных с 88 тысячами источников, включающих интернет-СМИ, журналы, телевидение и другие виды СМИ. Медиаиндекс Медведева составил 1,148 млн, Дзюбы — 1,142 млн, Овечкина — 1,128 млн. В топ-5 вошли также боец Махачев и игрок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян.

Ранее Махачева обвинили в читерстве.

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