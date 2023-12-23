Газманов призвал российских спортсменов не ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе

Российский певец и композитор Олег Газманов считает, что российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, передает «Спорт-Экспресс».

«Уверен, наше государство для тех спортсменов, которые оказались не у дел, будет проводить свои игры. Призываю всех спортсменов, ребята, давайте вот не позориться, надо почувствовать, что мы страна», — сказал Газманов.

Также он отметил, что многим будет не по себе, когда мы победим.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Татьяна Навка высказалась за выступление россиян на Играх в нейтральном статусе.