Названы фаворитки чемпионата России по фигурному катанию в произвольной программе женщин

Знаменитая в прошлом российская фигуристка Алена Леонова, 13 раз подряд участвовавшая в чемпионате России по фигурному катанию и дважды выигравшая серебряную медаль, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказала, что считает Камилу Валиеву, Аделию Петросян и Софью Муравьеву, занявших три первых места в короткой программе, единственными претендентками на золото чемпионата страны у женщин.

«Думаю, что, скорее всего, тройка будет решать между собой, кто станет победительницей, потому что баллы достаточно плотные, и выиграть в такой ситуации может каждая. Многое решит, кто лучше знает, как становиться первой, потому что даже по наполнению программ элементами «ультра-си» они плюс-минус одинаковые», — подчеркнула Леонова.

Камила Валиева стала единственной фигуристкой, сумевшей в короткой программе преодолеть рубеж в 80 баллов (81,85), при этом Петросян уступает ей 2,79 очка, а Муравьева отстает на 3,52 балла. В произвольной программе все три девушки заявили элементы «ультра-си». При этом Петросян планирует исполнить два четверных прыжка, Муравьева рассчитывает выполнить два тройных акселя, а Валиева внесла в заявку один «квад».

Ранее стал известен чемпион России по фигурному катанию у мужчин.