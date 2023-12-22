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В Госдуме прокомментировали необходимость отправлять россиян на Олимпиаду

Депутат Свищев: нет никакой надежды на объективность МОК

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об условиях получения нейтрального статуса и выступления на соревнованиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) для российских спортсменов. Политик не уверен, что при той степени ограничений, какие установил МОК, есть смысл отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Париж.

«Ограничения, которые наложат во время олимпийского турнира организаторы из МОК. Если они там найдут косвенное или прямое доказательство поддержки специальной военной операции. Или там говорили, что повлияет, если спортсмены когда-то выступали в клубах, имеющих отношение к госструктурам… Ну что это такое? Полный бред! То есть надежды на объективность нет никакой. Уверенности, что их не снимут до турнира или во время – нет. И плюс – это, конечно, психологическое давление во время всей Олимпиады. Нужно ли это? Непонятно. К этому вопросу надо отнестись очень внимательно», — подчеркнул Свищев.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, что спортсмены из России и Белоруссии смогут поехать в Париж-2024 в нейтральном статусе в случае получения олимпийских лицензий по спортивному принципу. При этом попавшие на Игры атлеты должны выполнить ряд жестких условий и будут выступать без национальной символики.

Ранее Татьяна Навка высказалась за выступление россиян на ОИ в нейтральном статусе.

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