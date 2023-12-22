Черчесов может возглавить клуб из Турции

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов может возглавить стамбульский «Бешикташ». Об этом сообщает NTVSpor.

По информации источника, 60-летний специалист входит в шорт-лист турецкого клуба, который расстался с тренером Ризом Чалымбаем после поражения от «Аланьяспора» со счетом 1:3.

Помимо россиянина, возглавить «Бешикташ» могут Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Франк де Бур, Рууд Ван Нистелрой и Брюно Женезьо.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Шинник» назначил Дмитрия Черышева новым главным тренером.