Овечкин вышел на второе место по победным голам в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:2 обыграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась в овертайме, а победную шайбу забросил россиянин Александр Овечкин.

Для Овечкина этот гол стал 136-м победным в НХЛ, По этому показателю он обогнал Бретта Халла и вышел на чистое второе место. Лидером по количеству победных шайб в НХЛ является чех Яромир Ягр (151).

Заброшенная шайба в матче с «Коламбусом» помогла россиянину приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. После сегодняшнего матча на счету Овечкина стало 828 шайб за все время выступления в НХЛ. Отставание российского нападающего от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб. На счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

В текущем сезоне НХЛ российский форвард оформил 6+14 в 30 матчах регулярного чемпионата. Он является лидером команды по результативности наравне с Диланом Строумом (13+7).

Ранее Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ.