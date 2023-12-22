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Комментатор Орлов сравнил Захаряна и Сперцяна

Комментатор Орлов считает, что Сперцян талантливее Захаряна

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов сравнил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В этом сезоне Эдуард, конечно, играет мощно. Сперцян созрел для перехода в серьезный европейский клуб. Но ему нужно ехать только в ту команду, чей главный тренер ему лично позвонит и скажет: «Ты мне нужен!»

Сравнение Сперцяна с Захаряном? На мой взгляд, краснодарец талантливее, лучше готов физически, координированнее, острее», — сказал Орлов.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Всего россиянин провел за «Сосьедад» 11 матчей в Ла Лиге, не отметившись забитыми мячами.

Сперцян является воспитанником «Краснодара» и с 2018 года выступает за основную команду. В чемпионате России сезона-2023/24 армянский футболист провел 18 матчей, отметившись восьмью забитыми мячами.

Ранее агент рассказал об обиде Захаряна на «Зенит».

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