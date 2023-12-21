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Валиева выложила фото в вечернем платье с жеребьевки чемпионата России

Валиева опубликовала фото в вечернем платье с жеребьевки чемпионата России

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Телеграм-канал «Kamila Valieva»

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в своем Telegram-канале фотографии с церемонии жеребьевки выступлений в короткой программе у женщин на чемпионате России — 2024.

Фигуристка предстала перед подписчиками в черном платье с разрезом у бедра, облокотившись на перила лестницы.

26 ноября Валиева стала победителем шестого этапа Гран-при России, обогнав ближайшую преследовательницу, Веронику Яметову, более чем на 13 баллов. Третьей стала Софья Муравьева.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее фигурист Александр Энберт назвал владение коньком и артистичность преимуществом Камилы Валиевой.

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