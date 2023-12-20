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Хоккеист «Динамо» объяснил, почему его команде удалось обыграть ЦСКА

Игрок «Динамо» Пыленков: игра в большинстве дала толчок для победы над ЦСКА

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РИА

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков высказался о победе команды над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает Legalbet.

«Мы сегодня очень хорошо сыграли. В большинстве прекрасно сыграли, это и дало толчок для сегодняшней победы. Соскучились по болельщикам, была долгая пауза. За это время подлечили свои болячки и вышли на матч в полной боевой готовности», — сказал Пыленков.

19 декабря «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт, Никита Гусев, Даниил Пыленков и Артем Ильенко. Единственную шайбу красно-синих забросил Кирилл Долженков.

После этой победы у подопечных Алексея Кудашова стало 58 очков. Команда сравнялась по набранным баллам со «Спартаком», но у красно-белых на одну игру меньше. Оба клуба лидируют в Западной конференции. ЦСКА идет на шестом месте.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее КХЛ призвали отказаться от паузы на Кубок Первого канала.

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