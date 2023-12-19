Губерниев призвал олимпийскую чемпионку не считать чужие деньги

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова не должна считать чужие деньги и сравнивать зарплаты футболистов и гимнастов. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Cчитать деньги чужие — поcледнее дело. Помню, на одном мероприятии мы долго бегали за Мельниковой, чтобы позвать ее в эфир. А гимнаcта Нагорного, например, знают вcе, потому что он принимает учаcтие во вcех движухах.

Ангелина не права, не надо завидовать, футболисты и должны получать много денег, потому что это футбол. Надо стремиться не только заниматься спортом, но и развиваться с точки зрения раскрутки, как те же футболисты, биатлонисты, а не стоять на месте. Ангелина, надо быть, а не казаться. Спросите у Нагорного, он вас этому научит», — заявил Губерниев.

Мельникова в интервью Sport24 призналась, что ей обидно из-за того, что гимнасты в России зарабатывают намного меньше футболистов.

В 2021 году Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряных и три бронзовых награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее Тарасова заявила, что в России нет футбола.