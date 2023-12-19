КХЛ призвали отказаться от паузы на Кубок Первого канала

Бывший защитник «Сочи» и московского «Спартака» Никита Щитов в интервью Legalbet заявил, что Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) следовало бы проработать вопрос с отказом от декабрьской паузы на Кубок Первого канала.

«С более гибким графиком будет меньше травм у хоккеистов. Следующий сезон может стать хорошим прорывом. Кубок Первого канала надо оставить, как дань традициям. В целом, я считаю, что пауза в КХЛ не нужна. Что тогда делать болельщикам, любителям хоккея, кто ходит на матчи?» — заявил Щитов.

В 2023 году Кубок Первого канала выиграла сборная России. В прошлом году трофей завоевали белорусские хоккеисты.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин приблизился к достижению Сергея Федорова.