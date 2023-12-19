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Олимпийский чемпион о выступлении без флага и гимна: может, еще голыми отправляться?

Чемпион Игр Васильев о допуске на Олимпиаду: мы должны иметь достоинство

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный чемпион Олимпийских игр (1984, 1988) Дмитрий Васильев поддержал президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер, заявившую, что российские гимнастки не будут выступать без флага и гимна, поскольку это позор. Его слова приводит Sport24.

«Мы должны иметь достоинство перед этим беспределом. Позор, стыд и безобразие МОК. Условия, по-настоящему унижающие. Может, еще голыми отправляться? Ложь и лицемерие со стороны руководства МОК. Тот спортсмен, который все-таки решит поехать в Париж, не думаю, что, даже выиграв золотую медаль, будет пользоваться уважением в своей стране», — заявил Васильев.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов. В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Винер об отказе ехать на Игры без флага и гимна.

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