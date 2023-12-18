Батыршина: Винер не лишает гимнасток шанса поехать на Олимпиаду

Серебряный призер Олимпийских игр — 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина в беседе с «Газетой.Ru» высказалась о заявлении главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера сборной России Ирины Винер, которая пообещала, что россиянки не поедут на Игры в Париже без флага и гимна. Батыршина заметила, что глава ВФХГ не отнимает у спортсменок возможность поехать на Олимпиаду, поскольку ее и так не существует.

«Да, я читала это заявление Ирины Александровны. Она уже давно заявила свою позицию: российские гимнастки не поедут на Олимпиаду, даже если бы была такая возможность. Но пока такой возможности у нас в принципе не существует. На сегодняшний день то, что говорит Ирина Александровна, не значит, что она не дает спортсменкам возможности поехать на Олимпийские игры — ее нет. Европейская федерация гимнастики (EG) уже заявила, что не допускает российских и белорусских гимнасток на чемпионат Европы, а это был последний отбор на Олимпиаду.

Ирина Александровна не отбирает этот шанс, его уже отобрали другие люди. Сейчас нет никакой возможности поехать на Игры, и Ирина Александровна это подтверждает, просто по-другому говоря. Но и Международная федерация гимнастики (FIG), и EG у нас этот шанс отняли. Поэтому сейчас говорить о том, что Ирина Александровна оставляет спортсменок без шанса побороться за олимпийские медали, неактуально.

Даже теоретически я пока не вижу просвета в этом вопросе. Если шанс появится, можно будет по-другому об этом говорить. Но сейчас пока это неактуально, и дело не в Ирине Александровне. Когда появится шанс, я, наверное, дам другой ответ, если она будет говорить так же», — пояснила Батыршина.

Ранее Винер назвала унизительными условия допуска россиян на Олимпиаду.