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Игрок клуба РПЛ признался, что участвовал в фанатских драках

Игрок «Факела» Магаль: получал в нос в фанатских драках

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник воронежского «Факела» Руслан Магаль рассказал, что принимал участие в фанатских драках. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Я сразу знал, что буду футболистом. Стадион «Факела» заполнялся болельщиками, в том числе фанатов московских команд было много. И вот в то время я ходил на фанатский сектор «Факела».

Тогда были популярны фанатские драки. В школе так дрались, не более. Получал ли хоть раз? Конечно. Разбитый нос, бровь. И руку ломал, но по своей вине», — сказал Магаль.

Магаль является уроженцем Воронежа, но за основную команду «Факел» он дебютировал лишь в 2023 году. 32-летний защитник выступал ранее в Любительской футбольной лиге, а также в профессиональном футболе за «Сочи», «Сибирь», «Балтику» и московское «Торпедо».

«Факел» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко, делит 10-е место в турнирной таблице с «Ростовом». По ходу сезона воронежцы обыграли «Спартак», а также сыграли вничью с ЦСКА и «Динамо».

Лидером чемпионата на зимнюю паузу ушел «Краснодар» (38 очков).

Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» может перейти в «Факел».

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