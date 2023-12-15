Блогер Саша Стоун сравнил Федора Емельяненко с Хабибом Нурмагомедовым

Боец ММА и блогер с миллионной аудиторией Саша Стоун в интервью «Газете.Ru» заявил, что внимательно следит за выступлениями россиян в UFC, а также выразил уважение Федору Емельяненко.

«Кто для меня лучший российский боец в истории ММА? Федор Емельяненко. Это человек, который привил интерес к спорту миллионам молодых ребят, и первое действительно громкое наше имя. С самого детства я брал с него пример», — сказал Стоун.

При этом боец не смог выбрать лучшего из пары Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова: «Не осмелюсь сказать, кто из них круче. Это две легенды, которые внесли огромный вклад в развитие спорта. Они отдали ему большую часть своей жизни, пролили немалое количество пота и крови и доказали всему миру, что они лучшие».

Также боец признался, что испытывает «огромную гордость» за Петра Яна, Ислама Махачева, Сергея Павловича и других российских спортсменов, которые выступают в UFC.

«Уже какой год наши ребята показывают высокий уровень и разбираются с лучшими бойцами мира. Надеюсь, что во всех весовых категориях чемпионами будут ребята из России», — сказал блогер.

Ранее Саша Стоун заявил, что не почувствовал конкуренции от Вани Дмитриенко на шоу «Вызов».