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Дубль россиянина помог «Колорадо» разгромить «Баффало»

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Баффало»

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Jerome Miron-USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» принимал «Баффало Сэйбрз» и одержал разгромную победу со счетом 5:1.

Микко Рантанен открыл счет на шестой минуте встречи. Через пять минут россиянин Валерий Ничушкин увеличил преимущество своей команды. Майлз Вуд еще до перерыва сделал счет 3:0. Закари Бенсон помог «Баффало» отыграть одну шайбу, но на большее гостей не хватило.

В третьем периоде игроки «Колорадо» дважды поразили ворота соперника. Отличились Сэм Малински и все тот же Ничушкин.

В составе «Колорадо» 29 сейвами отметился российский голкипер Иван Просветов. «Эвеланш» набрали 38 очков и занимают третье место в таблице Западной конференции.

Ничушкин в текущем сезоне НХЛ провел 27 матчей, отметившись 12 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.

В прошлом сезоне россиянин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с Ничушкиным произошел некий инцидент, связанный с алкоголем.

Ранее россиянин вошел в топ-5 НХЛ по голевым передачам среди европейцев.

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Хоккей. НХЛ
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