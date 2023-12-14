Дубль россиянина помог «Колорадо» разгромить «Баффало»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» принимал «Баффало Сэйбрз» и одержал разгромную победу со счетом 5:1.

Микко Рантанен открыл счет на шестой минуте встречи. Через пять минут россиянин Валерий Ничушкин увеличил преимущество своей команды. Майлз Вуд еще до перерыва сделал счет 3:0. Закари Бенсон помог «Баффало» отыграть одну шайбу, но на большее гостей не хватило.

В третьем периоде игроки «Колорадо» дважды поразили ворота соперника. Отличились Сэм Малински и все тот же Ничушкин.

В составе «Колорадо» 29 сейвами отметился российский голкипер Иван Просветов. «Эвеланш» набрали 38 очков и занимают третье место в таблице Западной конференции.

Ничушкин в текущем сезоне НХЛ провел 27 матчей, отметившись 12 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.

В прошлом сезоне россиянин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с Ничушкиным произошел некий инцидент, связанный с алкоголем.

Ранее россиянин вошел в топ-5 НХЛ по голевым передачам среди европейцев.