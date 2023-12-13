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Названы три проблемы российского футбола

Божович не считает, что в России растет много хороших футболистов

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Анар Мовсумов/РИА Новости

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович перечислил три основные проблемы российского футбола. Его слова передает Sport24.

«Первая — отсутствие игр в Европе. Сейчас нет возможности конкурировать с лучшими европейскими командами, а это необходимо для прогресса российского футбола.

Вторая — судейство. Это было и осталось и все еще бросается в глаза. И самое главное — нет новых талантливых игроков. В такой большой стране не могу сказать, что растет много хороших футболистов», — сказал Божович.

С весны 2022 года российские клубы и сборные не играют на международных турнирах из-за отстранения. «Спартак» и «Зенит» не смогли выступить в плей-офф Лиги Европы в 2022 году, а национальная команда — отобраться на чемпионат мира.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» и «Спартака» подешевели больше других в РПЛ.

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