Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

УЕФА наказал Федерацию футбола Украины

УЕФА наказал Федерацию футбола Украины за расистское поведение болельщиков

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Федерацию футбола Украины частичным закрытием домашних трибун в следующем матче под своей эгидой за расистское поведение украинских болельщиков на отборочном матче чемпионата Европы‑2024 с командой Италии.

«За расистское поведение болельщиков оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на 20 тысяч евро и распорядиться о частичном закрытии стадиона сборной Украины во время следующего матча под эгидой УЕФА в качестве принимающей стороны как минимум на 5 тысяч мест», — говорится на официальном сайте.

Сборная Украины стала третьей на групповом этапе отбора, пропустив вперед себя Италию и Англию. Теперь подопечные Сергея Реброва сыграют с Боснией и Герцеговиной в стыковом матче в марте 2024 года. В другом полуфинале сборная Израиля примет команду Исландии. А затем победители этих пар сыграют друг с другом.

В 2022 году украинцы играли в стыковом матче отбора к чемпионату мира с Уэльсом и потерпели поражение, не сумев отобраться на мундиаль.

Ранее был назван лучший футболист сборных в 2010-х.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами