Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Федерацию футбола Украины частичным закрытием домашних трибун в следующем матче под своей эгидой за расистское поведение украинских болельщиков на отборочном матче чемпионата Европы‑2024 с командой Италии.

«За расистское поведение болельщиков оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на 20 тысяч евро и распорядиться о частичном закрытии стадиона сборной Украины во время следующего матча под эгидой УЕФА в качестве принимающей стороны как минимум на 5 тысяч мест», — говорится на официальном сайте.

Сборная Украины стала третьей на групповом этапе отбора, пропустив вперед себя Италию и Англию. Теперь подопечные Сергея Реброва сыграют с Боснией и Герцеговиной в стыковом матче в марте 2024 года. В другом полуфинале сборная Израиля примет команду Исландии. А затем победители этих пар сыграют друг с другом.

В 2022 году украинцы играли в стыковом матче отбора к чемпионату мира с Уэльсом и потерпели поражение, не сумев отобраться на мундиаль.

Ранее был назван лучший футболист сборных в 2010-х.