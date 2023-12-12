Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок ЦСКА номинирован на приз лучшему молодому игроку мира

Полузащитник ЦСКА Файзуллаев номинирован на приз лучшему молодому игроку мира

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев номинирован на приз лучшему молодому игроку мира по версии Международной федерации футбола и статистики (IHHFS).

По правилам голосования, при подсчете результатов будут учитываться достижения игроков за календарный год, а не за сезон-2022/23.

Соперниками Файзуллаева за приз являются Джуд БеллингемРеал Мадрид», Испания), Ламин Ямаль («Барселона», Испания), Джамал Мусиала («Бавария», Германия), Гави («Барселона», Испания), Флориан Витц («Байер-04», Германия), Хави Симон («РБ Лейпциг», Германия), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», Англия) и другие.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) узбекский вингер провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В Кубке России Файзуллаев отыграл четыре матча и отдал одну голевую передачу.

Ранее избивший судью президент футбольного клуба «Анкарагюджю» ушел в отставку.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами