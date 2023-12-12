Игрок ЦСКА номинирован на приз лучшему молодому игроку мира

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев номинирован на приз лучшему молодому игроку мира по версии Международной федерации футбола и статистики (IHHFS).

По правилам голосования, при подсчете результатов будут учитываться достижения игроков за календарный год, а не за сезон-2022/23.

Соперниками Файзуллаева за приз являются Джуд Беллингем («Реал Мадрид», Испания), Ламин Ямаль («Барселона», Испания), Джамал Мусиала («Бавария», Германия), Гави («Барселона», Испания), Флориан Витц («Байер-04», Германия), Хави Симон («РБ Лейпциг», Германия), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», Англия) и другие.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) узбекский вингер провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В Кубке России Файзуллаев отыграл четыре матча и отдал одну голевую передачу.

Ранее избивший судью президент футбольного клуба «Анкарагюджю» ушел в отставку.