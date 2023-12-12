Тренера «Динамо» Личку назвали гранитом

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что московское «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ) показывает очень хорошие результаты, а состав команды стал конкурентноспособным. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если плохих игроков будет тренировать Иисус Христос, ничего не получится. Вклад Лички в успех команды большой. Он стабилизировал состав. Сам по себе он гранит, это чувствуется. Команда заиграла в умный футбол. Но ребятам пока не хватает скамейки и характера. С моей точки зрения эти компоненты надо усилить», — заявил Колосков.

46-летний Личка возглавил бело-голубых в июне 2023 года. Он подписал с клубом контракт на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 32 балла, она отстает от лидера чемпионата — «Краснодара» — на шесть очков. После возобновления национального первенства в марте 2024 года «Динамо» первый матч проведет на домашнем стадионе против московского «Локомотива».

Ранее футболисту «Динамо» предсказали большое будущее.