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РПЛ вошла в топ-15 лиг в списке самых посещаемых чемпионатов в Европе

РПЛ заняла 15-е место в списке самых посещаемых лиг Европы

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) показала 15-й результат по средней посещаемости по ходу текущего сезона среди всех европейских чемпионатов. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Матчи первой части сезона-2023/24 в среднем посещали 10 665 человек.

Лидером посещаемости в Европе является немецкая Бундеслига, на матчи которой в среднем ходит 39 821 зритель. Второе место занимает Английская премьер-лига (38 198), в топ-5 также входят высшие лиги Италии (30 773) и Испании (28 758), а также вторая немецкая Бундеслига (28 234).

В Российской премьер-лиге было сыграно 18 туров. По их итогам лидером на зимнюю паузу, которая продлится до марта 2024 года, ушел «Краснодар». В активе подопечных Владимира Ивича 28 баллов. На два очка от первого места отстает петербургский «Зенит», тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 балла). Столичный «Спартак» идет на пятой строчке.

19-й тур Российской премьер-лиги начнется 3 марта. Лидер чемпионата «Краснодар» в домашнем матче примет казанский «Рубин». Время начала поединков еще не определено.

Ранее был назван лучший тренер первой части РПЛ.

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