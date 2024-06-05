В Израиле пригрозили мощными действиями против «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к «мощным» действиям против «Хезболлы» на северном фронте. Его слова передает РИА Новости.

«В начале войны мы сказали, что восстановим безопасность на юге и на севере, и мы это сделаем. Сегодня я нахожусь на северной границе с нашими героическими бойцами и командирами, а также с пожарными.

Вчера здесь горела земля, и я рад, что вы ее потушили, но и в Ливане земля горела. Тот, кто думает, что сделает нам больно, а мы будем сидеть, сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень мощным действиям на севере. Так или иначе, мы восстановим безопасность на севере», — заявил он.

5 июня сообщалось, что около девяти военнослужащих пострадали в результате взрыва оружия на военной базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге страны.

4 июня президент США Джо Байден заявил, что Нетаньяху продолжает операцию в Секторе Газа по собственным политическим причинам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.