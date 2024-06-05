Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле пригрозили мощными действиями против «Хезболлы»

Нетаньяху пригрозил «мощно» действовать против «Хезболлы» на северном фронте

close
100%
JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к «мощным» действиям против «Хезболлы» на северном фронте. Его слова передает РИА Новости.

«В начале войны мы сказали, что восстановим безопасность на юге и на севере, и мы это сделаем. Сегодня я нахожусь на северной границе с нашими героическими бойцами и командирами, а также с пожарными.

Вчера здесь горела земля, и я рад, что вы ее потушили, но и в Ливане земля горела. Тот, кто думает, что сделает нам больно, а мы будем сидеть, сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень мощным действиям на севере. Так или иначе, мы восстановим безопасность на севере», — заявил он.

5 июня сообщалось, что около девяти военнослужащих пострадали в результате взрыва оружия на военной базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге страны.

4 июня президент США Джо Байден заявил, что Нетаньяху продолжает операцию в Секторе Газа по собственным политическим причинам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами