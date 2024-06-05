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Выпускники из Видного пожаловались Мизулиной на унизительный досмотр перед экзаменами

Выпускники пожаловались на унизительный досмотр перед ЕГЭ в подмосковной школе

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В подмосковном Видном выпускников грубо досматривали перед ЕГЭ по обществознанию. Обращение одной из пострадавших опубликовала 4 июня в своем Telegram-канале Екатерина Мизулина.

«Металлоискатель и рамка не работали. У кого-то доставали шпаргалки из нижнего белья, а кто-то спокойно проходил с телефоном. Просили девочек поднять юбки, футболки, а с мальчика сняли брюки при всех, морально давили, многие пошли писать экзамен в слезах...Прилюдное унижение, оскорбления помешали концентрации на данном экзамене», — отметила выпускница.

Она утверждает, что организаторы оскорбляли школьников и грубо обыскивали их прилюдно и в отдельной комнате, тыкая в живот и грудь выключенным металлоискателем. Глава «Лиги безопасного интернета» заявила, что проверка по этому сообщению уже началась.

Сегодня стало известно, что прокуратура начала проверку сведений о том, что уполномоченные лица допустили нарушения во время проверки учащихся на входе в здание школы. Их действиям будет дана правовая оценка.

«Видновская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводится опрос сотрудников школы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Ранее белгородцы пожаловались на подготовку к ЕГЭ под обстрелами ВСУ.

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