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Во Франции сочли неуместным выступление Зеленского в парламенте

Политик Марлекс счел неуместным выступление Зеленского в парламенте Франции

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Gleb Garanich/Reuters

Глава фракции республиканцев в Национальном собрании Франции Оливье Марлекс счел неуместным выступление президента Украины перед местными парламентариями накануне выборов в Европейский парламент. Его слова приводит BFM TV.

Как отметил Марлекс, президент Франции Эммануэль Макрон пытается «паразитировать» на дебатах за несколько дней до выборов в Европарламент.

Подобную позицию поддержал основатель партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Он заверил, что его однопартийцы не будут аплодировать тому, о чем не спрашивали их мнения.

«Мы против того, чтобы идти дальше, чем уже зашли. Да помощи Украине в оказании сопротивления, нет — вступлению в войну», — указал Меланшон.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита во Францию по случаю празднования годовщины высадки в Нормандии проведет встречу с Эммануэлем Макроном и рядом других должностных лиц, а также выступит в парламенте страны. Зеленского ждут в Париже после торжественных мероприятий, посвященных высадке союзных войск в Нормандии. Помимо президента Франции, он встретится с министром обороны Себастьяном Лекорню.

Ранее вице-премьер Италии предложил Макрону лично отправиться воевать на Украину.

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