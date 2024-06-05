Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский военный рассказал о ловушках ВСУ

РИА: российский военный сообщил о самодельных ловушках ВСУ под Купянском

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинские военнослужащие создают на Купянском направлении различные самодельные ловушки и подземные укрепленные районы. Об этом рассказал в интервью РИА Новости командир штурмовой роты 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск РФ «Запад» с позывным «Таракан».

По его словам, одна из таких ловушек представляет из себя небольшую прикрытую яму, с запрятанными в ней кольями, ножами.

«Лисья нора», как у нас там принято [называть]», — рассказал российский боец.

Военнослужащий добавил, что в таких норах украинские солдаты укрываются во время обстрела. Это целые «подземные города» с отдельными комнатами и квартирами. По его словам, в начале спецоперации ВСУ подобные механизмы не использовали.

Также «Таракан» рассказал, что ВСУ минируют опорные пункты, которые оставляют при отходе с позиций. Российские бойцы сталкивались с калитками в траншеях, на которые красной краской были нанесены различные знаки. Там прятали взрывчатку.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами