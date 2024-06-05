Российский военный рассказал о ловушках ВСУ

Украинские военнослужащие создают на Купянском направлении различные самодельные ловушки и подземные укрепленные районы. Об этом рассказал в интервью РИА Новости командир штурмовой роты 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск РФ «Запад» с позывным «Таракан».

По его словам, одна из таких ловушек представляет из себя небольшую прикрытую яму, с запрятанными в ней кольями, ножами.

«Лисья нора», как у нас там принято [называть]», — рассказал российский боец.

Военнослужащий добавил, что в таких норах украинские солдаты укрываются во время обстрела. Это целые «подземные города» с отдельными комнатами и квартирами. По его словам, в начале спецоперации ВСУ подобные механизмы не использовали.

Также «Таракан» рассказал, что ВСУ минируют опорные пункты, которые оставляют при отходе с позиций. Российские бойцы сталкивались с калитками в траншеях, на которые красной краской были нанесены различные знаки. Там прятали взрывчатку.

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