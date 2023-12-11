Российский хоккеист стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

На прошлой неделе Кучеров провел четыре матча, набрав семь (4+3) очков.

Кучеров лидирует в гонке бомбардиров, имея в активе 47 (19+28) очков.

В ночь на 10 ноября «Тампа» в овертайме обыграла «Сиэтл Кракен» со счетом 4:3. Кучеров оформил победный гол, а в основное время набрал два очка: забросил шайбу и записал на свой счет результативную передачу. Всего в текущем сезоне Кучеров набрал 47 очков — забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач в 28 матчах.

Эта победа стала для «Лайтнинг» третьей в последних четыре матчах. «Кракен» — один из аутсайдеров Национальной хоккейной лиги. Поражение от «Тампы» стало для команды из Сиэтла седьмым подряд. «Тампа» набрала 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кракен» с 23 очками занимает 12-ю строчку таблицы «Запада».

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Ванкувером». Игра пройдет 13 декабря.

Ранее Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ.