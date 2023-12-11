«Спартаку» предложили пригласить на пост главного тренера Анчелотти

Легенда московского «Спартака» Егор Титов заявил, что красно-белым надо уволить Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды, передает «Чемпионат».

«Если же мы хотим, чтобы «Спартак» выигрывал и был стабилен, то нам, конечно, нужен более достойный и опытный тренер. Возьмите Анчелотти. Он в «Спартак» не пойдет, но это гарантия качества. Можно попробовать найти тренера, который будет давать результат», — сказал Титов.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте располагается петербургский «Зенит». Клуб с берегов Невы имеет в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (31).

Ранее ветеран «Спартака» объяснил, почему обсуждается отставка Абаскаля.