Назван лучший российский центральный защитник РПЛ

Тренер московского ЦСКА Мурат Искаков в интервью Sport24 назвал имена лучших центральных защитников Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Лучший центральный защитник РПЛ? Роша. Из россиян лучший на данный момент Солдатенков», — заявил тренер.

Александр Солдатенков выступает за самарские «Крылья Советов». В текущем сезоне на его счету 21 матч за команду во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей.

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша перешел в московский клуб осенью 2022 года из «Портимоненсе». В нынешнем сезоне футболист сыграл 17 матчей во всех турнирах и записал на свой счет голевую передачу.

После первой части чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Крылья» с 29 баллами расположились на шестой строчке. Возглавляет таблицу «Краснодар», в активе которого 38 очков.

Ранее Уткин восхитился победным голом «Краснодара» в матче с ЦСКА.