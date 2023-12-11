Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван лучший российский центральный защитник РПЛ

Тренер ЦСКА Искаков назвал Солдатенкова лучшим центральным защитником РПЛ

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Тренер московского ЦСКА Мурат Искаков в интервью Sport24 назвал имена лучших центральных защитников Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Лучший центральный защитник РПЛ? Роша. Из россиян лучший на данный момент Солдатенков», — заявил тренер.

Александр Солдатенков выступает за самарские «Крылья Советов». В текущем сезоне на его счету 21 матч за команду во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей.

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша перешел в московский клуб осенью 2022 года из «Портимоненсе». В нынешнем сезоне футболист сыграл 17 матчей во всех турнирах и записал на свой счет голевую передачу.

После первой части чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Крылья» с 29 баллами расположились на шестой строчке. Возглавляет таблицу «Краснодар», в активе которого 38 очков.

Ранее Уткин восхитился победным голом «Краснодара» в матче с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами