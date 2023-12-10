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Экс-президент «Локомотива» назвал главного тренера «Аталанты» мужчиной со странностями

Экс-президент «Локо» Наумов призвал футболиста Миранчука уходить из «Аталанты»

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Spada/Global Look Press

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что экс-полузащитник красно-зеленых, игрок «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть итальянский клуб по окончании сезона. В комментарии «Газете.Ru» Наумов критически высказался о главном тренере «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, призвав Миранчука искать другую команду.

«Насколько я знаю, тренер «Аталанты» — мужчина со странностями. Если он какую-то мысль себе в голову вбил, он от нее не отказывается. И изначально было видно, что он относится к Леше несколько предвзято. Даже когда у него получается игра, тренер все равно не дает ему много игрового времени, и это будет продолжаться всегда.

Поэтому, конечно, лучше Алексею сменить клуб. Когда тренер тебе не доверяет, очень сложно показать себя в клубе, хотя Алексей действительно себя показывает с самой лучшей стороны, неплохо выходит на поле. Я слежу за его карьерой. Иногда матчи не получаются — но только из-за того, что он теряет игровой тонус, он не играет.

Конечно, не нужно торопиться возвращаться в Россию. Он всегда успеет это сделать. А подыскать клуб в Европе будет нужно — в Италии или в Испании. Клуб, в котором он был играл первую скрипку, как Головин в «Монако». Миранчук может играть ничуть не хуже.

Конечно, в Италии ему было бы лучше, потому что он уже привык к стране, наверняка знает язык. Но если будет неплохое предложение из Испании, думаю, тоже отказываться не стоит», — считает Наумов.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Он подписал контракт на четыре с половиной года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре мяча в 29 играх.

Ранее Гасперини отреагировал на свист в адрес Миранчука.

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