Голкипер «Динамо» Шунин обошел Яшина по количеству игр за клуб

Российский голкипер московского «Динамо» Антон Шунин обошел легендарного вратаря Льва Яшина по числу матчей за столичный клуб.

В эти минуты проходит матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и воронежским «Факелом». Для Шунина, попавшего в стартовый состав команды, этот матч стал 359-м в карьере. Яшин является единственным вратарем в истории футбола, который смог выиграть «Золотой мяч». Он провел за московский клуб 358 игр.

Шунин вышел на чистое третье место в «Динамо» по числу матчей за клуб. Рекорд принадлежит Александру Новикову — 395 игр. Второе место занимает Александр Маховиков (363).

24 июля 2021 года Шунин стал рекордсменом «Динамо» по количеству матчей в высшем дивизионе чемпионата России — он сыграл 240 матчей (он обошел Александра Точилина, у которого на счету 239 матчей). 16 ноября 2021 года голкипер продлил контракт с «Динамо» до конца сезона 2023/24. Шунин — один из голкиперов, которых тренерский штаб Валерия Карпина вызывает в сборную России на товарищеские матчи.

Ранее Колосков заявил, что «Динамо» по всем параметрам превосходит «Факел».