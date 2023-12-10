Российский хоккеист единолично возглавил гонку снайперов НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров единолично возглавил гонку снайперов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона.

Это произошло после того, как в матче с «Сиэтл Кракен» хоккеист забросил две шайбы, одна из которых принесла «Лайтнинг» победу в овертайме со счетом 4:3. На его счету 19 голов в нынешнем сезоне, Кучеров опережает форварда «Ванкувера» Брока Бёзера и нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса, на счету которых по 18 голов.

В завершившемся матче российский хоккеист также записал на свой счет голевой пас. Всего в текущем сезоне Кучеров набрал 47 очков — забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач в 28 матчах.

Эта победа стала для «Лайтнинг» третьей в последних четыре матчах. «Кракен» — один из аутсайдеров Национальной хоккейной лиги. Поражение от «Тампы» стало для команды из Сиэтла седьмым подряд. «Тампа» набрала 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кракен» с 23 очками занимает 12-ю строчку таблицы «Запада».

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