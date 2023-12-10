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Боксер Поветкин ответил на обвинения в употреблении алкоголя

Боксер Поветкин заявил, что не употребляет алкоголь

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский боксер, олимпийский чемпион и экс-обладатель регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин признался, что не употребляет алкогольные напитки, и заявил, что никогда не давал интервью в состоянии алкогольного опьянения. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это полная ерунда, потому что я не пью вообще. Может быть, когда-то у меня брали интервью, когда я болел, и меня лечили. Но насчет выпивки могу точно сказать, любому посмотрев в глаза, что я не выпиваю. Честно, я считаю, что ни к чему хорошему алкоголь не ведет. Посмотрите, что творится кругом, к чему это может привести», — заявил Поветкин.

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее Поветкин рассказал, в каком случае будет болеть за украинца Усика.

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