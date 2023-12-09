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В Канаде заявили, что Овечкин явно начинает регрессировать

Журналист Sportsnet Амато оценил потенциальный обмен Овечкина из «Вашингтона»

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Журналист Майкл Амато выразил мнение, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» может попытаться обменять российского капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит Sportsnet.

«Для Овечкина продолжается кошмарный сезон. Он забросил всего пять шайб, причем две из них — в пустые ворота. Он явно начинает регрессировать. Очевидный ответ — попытаться немедленно обменять его, но это не лучший вариант, учитывая его рекордно низкую стоимость.

Клуб мог бы удержать его и надеяться, что он наладит свою игру, хотя с учетом его возраста и отсутствия талантов в «Вашингтоне» я не уверен, что мы можем ожидать чего-то большего, чем скромное улучшение.

Я бы поcоветовал на данный момент оcтавить его и попытатьcя извлечь выгоду из его потенциально удачной полоcы. «Кэпиталз» придетcя надеятьcя, что он забьет, cкажем, в трех или четырех матчах подряд, а затем попытатьcя обменять его.

Кратковременная вcпышка его результативноcти может убедить кого-то, что Овечкин нашел cвою игру. Тогда, возможно, они cделают предложение, которое по крайней мере будет лучше, чем то, что «Кэпиталз» получили бы за него cегодня», — заявил журналист.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 23 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении восьми последних игр.

Ранее Овечкина назвали величайшим спортсменом современности.

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