Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Крыльях Советов» предложили не играть в декабре в футбол

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин призвал не играть матчи в декабре

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что особой разницы между системами «весна-осень» и «осень-весна» нет. Его слова приводит «Газета.Ru».

«В наше время говорили, что матч состоится при любой погоде. Надо смотреть на те вещи с отношением — если мы посмотрим то, что было с полями в 90-е, и сейчас, то это большая разница. Погода не сыграла никакой роли на игру, обе команды просто играли в футбол и одна из команд оказалась сильнее. В идеале — нам бы не залезать в декабрь. Два-три года подряд мы играли в феврале. Лучше бы не играть в северных городах, а стараться играть на юге и в Санкт-Петербурге. Если бы в Москве была хотя бы одна крытая арена, то нам было бы полегче.

Как оценю первую часть сезона? Между пятеркой и четверкой. Мы — максималисты, и если считать нашим усилением перед новым сезоном только потерю одного-единственного Коваленко, то мы провели великолепную работу, проведя большую часть сезона между четвертым и шестым местом. Мы постараемся пройти сборы так, чтобы выйти из них в еще более лучшем состоянием», — заявил Осинькин.

Игра «Спартак» — «Крылья Советов» завершилась со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

На тренерской скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Гильермо Абаскаль, который отбывает дисквалификацию.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил поражение «Спартаку» ошибками.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами