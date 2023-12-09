В «Крыльях Советов» предложили не играть в декабре в футбол

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что особой разницы между системами «весна-осень» и «осень-весна» нет. Его слова приводит «Газета.Ru».

«В наше время говорили, что матч состоится при любой погоде. Надо смотреть на те вещи с отношением — если мы посмотрим то, что было с полями в 90-е, и сейчас, то это большая разница. Погода не сыграла никакой роли на игру, обе команды просто играли в футбол и одна из команд оказалась сильнее. В идеале — нам бы не залезать в декабрь. Два-три года подряд мы играли в феврале. Лучше бы не играть в северных городах, а стараться играть на юге и в Санкт-Петербурге. Если бы в Москве была хотя бы одна крытая арена, то нам было бы полегче.

Как оценю первую часть сезона? Между пятеркой и четверкой. Мы — максималисты, и если считать нашим усилением перед новым сезоном только потерю одного-единственного Коваленко, то мы провели великолепную работу, проведя большую часть сезона между четвертым и шестым местом. Мы постараемся пройти сборы так, чтобы выйти из них в еще более лучшем состоянием», — заявил Осинькин.

Игра «Спартак» — «Крылья Советов» завершилась со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

На тренерской скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Гильермо Абаскаль, который отбывает дисквалификацию.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил поражение «Спартаку» ошибками.