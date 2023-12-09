«Спартак» без Абаскаля разгромил «Крылья Советов»

Московский «Спартак» разгромил самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

На тренерской скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Гильермо Абаскаль, который отбывает дисквалификацию.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 баллов.

Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», набравший 35 баллов. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», имея в активе 33 балла. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подоечные Марцела Лички набрали 31 очко.

Ранее ЦСКА предрекли поражение от «Краснодара».