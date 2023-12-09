«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы

Московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Пруцев, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев, Зиньковский, Хлусевич, Умяров.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Евгеньев, Салтыков, Рахманович, Гарре, Горшков, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Ежов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 27 очков. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 35 баллов. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 31 очко. «Крылья Советов» занимают пятое место (29).

Матч между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов», который станет для обеих команд заключительным в 2023 году, должен состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Ранее «Крылья Советов» показали поле перед матчем со «Спартаком».