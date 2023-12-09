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«Крылья Советов» показали поле перед матчем со «Спартаком»

«Крылья Советов» показали поле перед матчем чемпионата России со «Спартаком»

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» в своем Telegram-канале показала поле, на котором самарцам предстоит сыграть гостевой матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

«На термометре -14. До матча еще 3,5 часа, ожидается небольшое потепление. Приготовления к матчу идут полным ходом. Мы также готовимся и ждем любимую команду на заключительном матче года», — говорится в сообщении.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 27 очков. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 35 баллов. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 31 очко. «Крылья Советов» занимают пятое место (29).

Матч между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов», который станет для обеих команд заключительным в 2023 году, должен состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что команда не сможет обыграть «Крылья Советов».

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