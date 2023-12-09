Томаса Баха призвали уволить с поста главы МОК

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев призвал уволить Томаса Баха с поста главы Международного олимпийского комитета (МОК), передает «Чемпионат.com».

«Томас Бах не соответствует должности. Он должен ее покинуть. Кроме коррупции есть воровство и грабеж у спортсменов. Деньги за Олимпиаду не дают спортсменам, забирают функционеры. Бах ворует у спортсменов», — сказал Кремлев.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральной статусе. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Татьяна Тарасова поздравила российских спортсменов с допуском на Игры.