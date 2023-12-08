Булыкин считает, что переход в «Вердер» помог бы Тикнизяну увидеть футбол с лучшей стороны

Бывший нападающий «Локомотива», леверкузенского «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника красно-зеленых Наира Тикнизяна в немецкий «Вердер». В комментарии «Газете.Ru» Булыкин заявил, что в топ-лиге игрок сможет прогрессировать.

«Любой переход в топ-лигу Европы – плюс для футболиста, для его карьеры, для прогресса, для развития. И если он перейдет, это будет здорово, он посмотрит на футбол с лучшей стороны и будет получать удовольствие от футбола и прогрессировать быстрыми темпами. Это топ-лига, там лучшие условия и лучшие футболисты мира.

К сожалению, мы не входим в число стран, за которыми следят, поэтому самое главное – уехать в Европу, там проявить себя и уже строить мировую карьеру. Тех, кто может сразу перейти в топ-клуб, единицы. Поэтому надо начинать со среднего клуба, адаптироваться, проявлять себя и делать международную карьеру», — считает Булыкин.

Тикнизян рассказал, что представители «Вердера» связывались с ним летом. Насколько возможен его трансфер в ближайшее время, спортсмен не уточнил.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Ранее Тикнизян озвучил условие, которое ему поставил «Вердер».