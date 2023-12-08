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Бывший российский фигурист выиграл финал серии Гран-при

Бывший российский фигурист Володин и немка Хазе выиграли финал серии Гран-при

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International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Немка Минерва Хазе и бывший российский фигурист Никита Володин стали победителями финала международной серии Гран-при.

Пара по сумме двух прокатов набрала 206,43 балла.

Второе место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии. Замкнул тройку сильнейших канадский дуэт Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

Володин родился в 1999 году в Санкт-Петербурге. Он сменил спортивное гражданство летом 2023 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Илья Малинин впервые в истории исполнил четверной аксель в короткой программе.

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