Рекорд Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Далласу»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Команды не смогли выявить победителя в основное время, три тайма закончились со счетом 4:4. В овертайме команды шайб не забросили, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Даллас». Победный бросок нанес Джейсон Робертсон.

Российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов оформил гол, а Александр Овечкин выступил в роли ассистента для Дилана Строума. Эта результативная передача стала для Овечкина 1500-м очком в НХЛ. Он стал первым россиянином, который сумел добиться такого количества баллов в Лиге.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении восьми последних игр.

Ранее Овечкин назвал имя актера, который мог бы сыграть его в фильме.