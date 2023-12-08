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Овечкин назвал имя актера, который мог бы сыграть его в фильме

Хоккеист Овечкин ответил на вопрос, кто бы мог сыграть его в фильме

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, кто, по его мнению, смог бы сыграть самого игрока в фильме. Его слова приводит пресс-служба «столичных».

«Лучший кандидат, чтобы сыграть меня в фильме, должен быть крупным парнем. Думаю, Томас Уилсон мог бы сделать это», — заявил Овечкин.

Томас Уилсон — американский актер кино и телевидения, наиболее известный по роли Биффа Таннена (а также его внука и прадеда) в трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее».

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр. В ночь на 8 декабря «Вашингтон» дома сыграет с «Даллас Старз». Матч начнется в 04:00 по московскому времени.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее лучший бомбардир НХЛ заявил, что берет пример с Овечкина.

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