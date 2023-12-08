Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США откроют каток имени Овечкина

Каток имени российского хоккеиста Овечкина построят в США

close
100%
Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе со своей командой проведет благотворительный аукцион, средства с которого пойдут на возведение нового катка. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я считаю, что важно развивать хоккей в этой области. Очевидно, что дети и родители любят хоккей, и для меня, для всех нас будет очень важно построить здесь как можно больше катков», — заявил Овечкин.

Аукцион называется Gr802 – он посвящен тому, что Овечкин забил 802-й гол в прошлом сезоне НХЛ, обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в НХЛ 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр. В ночь на 8 декабря «Вашингтон» дома сыграет с «Даллас Старз». Матч начнется в 04:00 по московскому времени.

Ранее лучший бомбардир НХЛ заявил, что берет пример с Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами