В США откроют каток имени Овечкина

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе со своей командой проведет благотворительный аукцион, средства с которого пойдут на возведение нового катка. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я считаю, что важно развивать хоккей в этой области. Очевидно, что дети и родители любят хоккей, и для меня, для всех нас будет очень важно построить здесь как можно больше катков», — заявил Овечкин.

Аукцион называется Gr802 – он посвящен тому, что Овечкин забил 802-й гол в прошлом сезоне НХЛ, обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в НХЛ 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр. В ночь на 8 декабря «Вашингтон» дома сыграет с «Даллас Старз». Матч начнется в 04:00 по московскому времени.

Ранее лучший бомбардир НХЛ заявил, что берет пример с Овечкина.